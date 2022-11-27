Чендлер: я сам ставлю себя в ситуации, где получаю урон в боях

Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер высказался о своих выступлениях в организации, за которые он регулярно получает бонусы от организации.

«Я дерусь так же, как и всегда. Меня били, и я возвращался. Просто это происходило не на такой большой площадке. Я сражаюсь с лучшими парнями в мире и сам ставлю себя в ситуации, где получаю урон, но это мой стиль, именно так я выиграл многие свои бои, а многие и в первом раунде. Многие из моих досрочных побед стали результатом головокружительного темпа, который я навязал.

По правде сказать, я всегда так дрался. Однако сейчас это происходит против самых крутых парней на планете. Лучшие легковесы планеты входят в топ-5 UFC, и я сразился с пятью самыми крутыми парнями, до которых смог дотянуться. Я сказал, что хочу этого, на первой же встрече с руководством UFC», – сказал боец в рамках подкаста The MMA Hour.

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