Тренер Махачева поставил под сомнение его нахождение в рейтинге pound-for-pound
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, не считает, что он заслуживает находиться на второй строчке рейтинга лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после досрочной победы в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 280.
«Послушайте, вы понимаете это так же хорошо, как и я: Ислам стал вторым в рейтинге pound-for-pound от UFC всего за один бой. Как?
Я знаю, он хорош, и я считаю его номером один. Я верю в это. Но отдать ему второе место в рейтинге pound-for-pound всего за один бой… нет. Я искренне считаю, что со временем он станет лучшим. Но UFC отдали ему место всего из-за одного боя», – приводит слова специалиста издание MMAJunkie.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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