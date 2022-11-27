Тренер Махачева поставил под сомнение его нахождение в рейтинге pound-for-pound

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, не считает, что он заслуживает находиться на второй строчке рейтинга лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после досрочной победы в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 280.

«Послушайте, вы понимаете это так же хорошо, как и я: Ислам стал вторым в рейтинге pound-for-pound от UFC всего за один бой. Как?

Я знаю, он хорош, и я считаю его номером один. Я верю в это. Но отдать ему второе место в рейтинге pound-for-pound всего за один бой… нет. Я искренне считаю, что со временем он станет лучшим. Но UFC отдали ему место всего из-за одного боя», – приводит слова специалиста издание MMAJunkie.

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