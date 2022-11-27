Тренер Махачева сказал, что ему нужно сделать, чтобы стать лучшим бойцом UFC

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, сказал, что ему нужно сделать, чтобы стать лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории.
«Ислам – босс, но ему нужно добиться большего. Вот во что я верю. Ему нужно победить Волкановски, а затем Дариуша. Ему нужно победить этих парней, и тогда вы сможете считать его лучшим. Посмотрите на то, что сделал Волкановски. Он разделил клетку со всеми претендентами в его весовой категории. Со всеми. И он всех убрал. Ислам должен сделать то же самое», – приводит слова специалиста издание MMAJunkie.
Ранее звёздный комментатор UFC Джо Роган назвал проблему, с которой может столкнуться Махачев в бою с Волкановски.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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