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Белал Мухаммад обратился к Усману с предложением касательно реванша с Эдвардсом

Белал Мухаммад обратился к Усману с предложением касательно реванша с Эдвардсом
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Рейтинговый американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад обратился с предложением к бывшему чемпиону дивизиона нигерийцу Камару Усману.

«Когда вы проигрываете Супербоул, не бывает реванша. Если вы проигрываете Супербоул, то проигрываете – вот и всё. Если вы проигрываете из-за последнего паса, тогда вам придётся дожидаться следующего года. Вы не можете сказать, что это была удача. Нет, вы проиграли. Вы должны пройти сезон, чтобы попытаться вернуться на эту позицию. Итак, Усман, немного сбавь обороты, расслабься, подлечись и позволь мне подраться с Леоном», – сказал Мухаммад в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммад досрочно остановил в третьем раунде соотечественника Шона Брэди.

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