«Я почти нокаутировал его в зале Мейвезера». Чемпион мира рассказал о спарринге с Хэйни

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) рассказал о спаррингах с непобеждёнными соотечественниками Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) и Шакуром Стивенсоном (19-0, 9 KO).

«Как вы удержите меня, если у вас нет удара? Давайте поговорим об этом. Единственный человек, который способен победить меня – это я сам. Эти засранцы вообще до меня не дотронутся. Они оба были со мною в ринге, и я сломал обоих.

Хэйни не заставил меня выложиться. Вы знаете, я дважды с ним спарринговал. В первый раз отец забрал его из ринга. Я почти нокаутировал его в зале Флойда [Мейвезера], вам рассказывали об этом?» – сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу The Rize Podcast.

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