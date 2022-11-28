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Появилось видео, как Усман, Гэтжи и Сехудо тренируются на полигоне спецназа в Чечне

Появилось видео, как Усман, Гэтжи и Сехудо тренируются на полигоне спецназа в Чечне
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Появилась видеозапись, на которой демонстрируется, как бывшие чемпионы UFC Камару Усман и Генри Сехудо, а также экс-претендент на чемпионский титул промоушена в лёгком весе Джастин Гэтжи проводят тренировку в Российском университете спецназа в Гудермесе. В Чечню бойцы прибыли по приглашению главы республики Рамзана Кадырова.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:

Сехудо последний бой в промоушене Даны Уайта провёл в мае 2020 года. Ранее он заявлял о желании вернуться в октагон. Усман в последнем поединке, который состоялся в августе этого года, встречался с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом и проиграл ему. Гэтжи в мае 2022-го уступил бразильцу Чарльзу Оливейре.

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