Появилось видео, как Усман, Гэтжи и Сехудо тренируются на полигоне спецназа в Чечне
Поделиться
Появилась видеозапись, на которой демонстрируется, как бывшие чемпионы UFC Камару Усман и Генри Сехудо, а также экс-претендент на чемпионский титул промоушена в лёгком весе Джастин Гэтжи проводят тренировку в Российском университете спецназа в Гудермесе. В Чечню бойцы прибыли по приглашению главы республики Рамзана Кадырова.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
Сехудо последний бой в промоушене Даны Уайта провёл в мае 2020 года. Ранее он заявлял о желании вернуться в октагон. Усман в последнем поединке, который состоялся в августе этого года, встречался с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом и проиграл ему. Гэтжи в мае 2022-го уступил бразильцу Чарльзу Оливейре.
Комментарии
- 28 ноября 2022
-
10:25
-
10:14
-
10:09
-
09:32
-
09:22
-
09:13
-
00:26
-
00:09
-
00:00
- 27 ноября 2022
-
23:12
-
22:55
-
22:55
-
22:13
-
21:49
-
21:07
-
20:54
-
20:03
-
19:54
-
19:14
-
18:55
-
17:44
-
17:37
-
17:23
-
16:42
-
14:54
-
14:36
-
12:11
-
11:46
-
11:36
-
10:14
-
09:33
-
00:59
-
00:45
-
00:21
- 26 ноября 2022
-
23:57
Партнерский контент