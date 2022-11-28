Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими своими фотографиями.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, именитый ирландский боец уже более года не принимает участия в поединках. Последний бой с участием Макгрегора состоялся летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 Конор сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе представителем США Дастином Порье. Порье добыл победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в боях, переключившись на занятия в тренажёрном зале, а также на тренировки по боксу.

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