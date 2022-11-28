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«Смогут записаться в добровольцы». Рамзан Кадыров — о приезде в Чечню трёх топ-бойцов UFC

«Смогут записаться в добровольцы». Рамзан Кадыров — о приезде в Чечню трёх топ-бойцов UFC
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Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о приезде в республику трёх авторитетных американских бойцов UFC: бывших чемпионов промоушена Камару Усмана и Генри Сехудо, а также экс-претендента на чемпионский титул лиги Даны Уайта в лёгком весе Джастина Гэтжи. Помимо прочего, все трое упражнялись в стрельбе на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

«Российский университет спецназа с первых дней начала специальной военной операции на Украине стал настоящей кузницей профессиональных воинов. Эта слава распространилась о нём далеко за пределами нашей страны.

Поэтому неудивительно, что РУС всегда вызывает особый интерес у гостей республики, в числе которых многие мировые знаменитости. На этот раз с желанием посетить знаменитый университет выступили звёзды UFC Камару Усман, Генри Сехудо и Джастин Гэтжи.

Сразу по прибытии в нашу республику спортсмены захотели посмотреть, как выстроен подготовительный процесс в стенах университета спецназа. Они с большим удовольствием пообщались с нашими инструкторами, отработали различные приёмы тактической стрельбы и военной подготовки. Теперь бойцы смогут смело записаться в добровольцы и послужить интересам нашей страны.

Шутки шутками, но ребята действительно получили массу положительных эмоций от посещения РУС. Теперь они хотят пригласить к нам и других бойцов UFC, чтобы спортсмены смогли посмотреть, как учатся воевать настоящие мужчины и защитники Отечества. Что ж, мы готовы предоставить им такую возможность», — написал Кадыров.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:

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