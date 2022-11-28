Двалишвили назвал соперника, с которым хочет встретиться в следующем бою

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили рассказал о том, что в следующем бою он хотел бы встретиться с американцем Кори Сэндхагеном.

«Я вызывал Сэндхагена в 2019 году. Он вызывал меня пару месяцев назад. Этот бой имеет наибольший смысл. Второй номер против пятого. Ну же, UFC, пора устроить эту встречу», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Напомним, победа над Ядонгом стала для 30-летнего Сэндхагена первой после двух поражений подряд. В июле 2021 года на UFC on ESPN 27 он уступил раздельным решением экс-чемпиону и соотечественнику Ти Джею Диллашоу, после чего, на UFC 267 в октябре, проиграл россиянину Петру Яну.



Мераб последний поединок провёл на турнире UFC 278, где ему противостоял бразилец Жозе Альдо. Грузинский спортсмен праздновал победу единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили показал впечатляющую технику ударов ногами: