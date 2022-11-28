Стерлинг назвал «самого большого мошенника», выигравшего титул UFC
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись в адрес соотечественника, бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.
«Самый большой мошенник, когда-либо выигравший титул UFC. Признай, кто ты есть. Не будь подонком!» — написал Стерлинг.
Ранее Сехудо не раз подчёркивал, что желает вернуться в октагон. В числе потенциальных соперников Генри называл Алджамейна. А не так давно Али Абдель-Азиз, менеджер Сехудо, рассказал, что титульный бой его подопечного со Стерлингом состоится в следующем году. Последний бой Генри провёл в мае 2020 года.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
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