Стерлинг назвал «самого большого мошенника», выигравшего титул UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись в адрес соотечественника, бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.



«Самый большой мошенник, когда-либо выигравший титул UFC. Признай, кто ты есть. Не будь подонком!» — написал Стерлинг.



Ранее Сехудо не раз подчёркивал, что желает вернуться в октагон. В числе потенциальных соперников Генри называл Алджамейна. А не так давно Али Абдель-Азиз, менеджер Сехудо, рассказал, что титульный бой его подопечного со Стерлингом состоится в следующем году. Последний бой Генри провёл в мае 2020 года.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: