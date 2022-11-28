Альварес жёстко ответил журналисту, обвинившему его в уклонении от реванша с Биволом

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес отреагировал на слова мексиканско-израильского журналиста Давида Файтельсона в свой адрес. Комментируя высказывание Альвареса о нападающем сборной Аргентины по футболу Лионеле Месси, журналист написал в соцсетях следующее:
«Оставь Месси в покое. Сосредоточься на Биволе. Меня ты точно нокаутируешь, но я настаиваю на Биволе. Почему вместо того, чтобы тратить время на дешёвые споры, ты больше не хочешь провести матч-реванш с россиянином? Послушай, угрожать футболисту мне кажется очень трусливым».
«Трусливый ты ублюдок, ведь, когда ты стоишь передо мной, ты такой ангел», — ответил Альварес.
Канело показал последствия операции после боя с Головкиным:
- 28 ноября 2022
-
12:14
-
11:24
-
11:11
-
10:59
-
10:25
-
10:14
-
10:09
-
09:32
-
09:22
-
09:13
-
00:26
-
00:09
-
00:00
- 27 ноября 2022
-
23:12
-
22:55
-
22:55
-
22:13
-
21:49
-
21:07
-
20:54
-
20:03
-
19:54
-
19:14
-
18:55
-
17:44
-
17:37
-
17:23
-
16:42
-
14:54
-
14:36
-
12:11
-
11:46
-
11:36
-
10:14
-
09:33