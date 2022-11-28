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Альварес жёстко ответил журналисту, обвинившему его в уклонении от реванша с Биволом

Альварес жёстко ответил журналисту, обвинившему его в уклонении от реванша с Биволом
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес отреагировал на слова мексиканско-израильского журналиста Давида Файтельсона в свой адрес. Комментируя высказывание Альвареса о нападающем сборной Аргентины по футболу Лионеле Месси, журналист написал в соцсетях следующее:

«Оставь Месси в покое. Сосредоточься на Биволе. Меня ты точно нокаутируешь, но я настаиваю на Биволе. Почему вместо того, чтобы тратить время на дешёвые споры, ты больше не хочешь провести матч-реванш с россиянином? Послушай, угрожать футболисту мне кажется очень трусливым».

«Трусливый ты ублюдок, ведь, когда ты стоишь передо мной, ты такой ангел», — ответил Альварес.

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