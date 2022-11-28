Шара Буллет прилетел в Екатеринбург на турнир RCC 13. Видео

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прибыл в Екатеринбург, где 3 декабря проведёт поединок с соотечественником Михаилом Рагозиным.



«Скоро приедет весь тренерский состав, подключится. Гор, Азизян, Расул Магомедалиев, Рамазан Исмаилов, мой тренер Долгат, мой друг Махач. Толпа будет, команда серьёзная соберётся, угол будет серьёзный», — сказал Шара Буллет сразу после трансфера из Таиланда.

Шара Буллет прилетел в Екатеринбург на турнир RCC 13:

Поединок Шары Буллета с Михаилом Рагозиным можно будет увидеть в прямом эфире только на телеканале UDAR. Канал доступен в приложении «Кинопоиск» по подписке «Яндекс.Плюс», а также на платформах WINK и «Билайн ТВ».