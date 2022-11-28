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«Времена». Махачев показал архивное фото с Хабибом

«Времена». Махачев показал архивное фото с Хабибом
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивной фотографией со своим товарищем, бывшим чемпионом промоушена в том же весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Времена», — подписал фотографию Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Махачев владеет чемпионским поясом UFC с октября нынешнего года. 22 октября на турнире по смешенным единоборствам UFC 280 в Абу-Даби Ислам одолел представителя Бразилии Чарльза Оливейру, после чего пояс стал принадлежать ему. Сразу после победы над Оливейрой Махачев вызвал на бой чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски, а тот дал согласие.

Толпа фанатов в Махачкале встречает Ислама Махачева с чемпионским поясом UFC:

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