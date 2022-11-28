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Стало известно, когда и с кем может провести следующий бой Сауль Альварес

Стало известно, когда и с кем может провести следующий бой Сауль Альварес
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Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что британец Джон Райдер после победы в поединке с соотечественником Заком Паркером является обязательным претендентом на поединок с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound и действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом. По словам Хирна, поединок между ними мог бы состояться в мае следующего года в Великобритании.

«Я так рад за Джона Райдера! С тех пор как он победил Дэниела Джейкобса, мы ждали этого действительно большого боя. Я уже написал Эдди Рейносо [тренеру и менеджеру Альвареса], чтобы сказать: «Джон Райдер — обязательный претендент, давайте сделаем это в мае на «Эмирейтс». Это был бы бой мечты для Райдера, он этого заслуживает.

Он очень хороший боец. Приезд Канело в Великобританию стал бы невероятным событием. Посмотрим, сможем ли мы это устроить», — сказал Хирн в интервью на канале Matchroom Boxing в YouTube.

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