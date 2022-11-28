Прохазка: нынешняя ситуация никак не мешает мне чувствовать себя чемпионом

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором дал комментарий по поводу своей травмы, из-за которой он освободил титул промоушена.

«Я благодарен за всё, что со мной происходит. Трудности позволяют оценить свой путь с другой стороны. Я становлюсь сильнее. Как только ты выбрал путь воина, ты начинаешь понимать, что истинно, что ложно и куда ты должен двигаться.

Я завоевал пояс UFC всего пять месяцев назад, и нынешняя ситуация никак не мешает мне чувствовать себя чемпионом. Именно ради такого чувства и я пришёл в этот спорт. Мне хочется быть лучшим среди лучших. Это желание — мой источник мотивации.

Если кто-то из бойцов выиграет пояс и докажет, что он сейчас является лучшим полутяжеловесом в мире, я с удовольствием посмотрю за его выступлением, а затем начну готовиться к тому, чтобы показать, кто на самом деле чемпион.

Я благодарю своих фанатов за веру и поддержку. Это лишь начало чего-то большего. Люблю вас», — написал Прохазка.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: