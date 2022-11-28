«Эх, были времена». Александр Емельяненко показал фото с братом Фёдором
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав архивное фото с братом Фёдором.
«С братом на стиле! Эх, были времена», — подписал фотографию Александр.
Фото: Из личного архива Александра Емеяльненко
Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы. Недавно стало известно, что Александр 16 декабря проведёт поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Что касается Фёдора Емельяненко, то он в следующем поединке сразится с представителем США Райаном Бейдером. Бойцы поспорят за титул чемпиона Bellator в супертяжёлом весе.
Чемпион UFC Коулман поздравил Александра Емельяненько со свадьбой:
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