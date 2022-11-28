Шлеменко прилетел в Екатеринбург для боя с Исмаиловым. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прибыл в Екатеринбург, где состоится его поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Противостояние пройдёт 3 декабря на турнире RCC 13 и будет главным событием спортивного мероприятия.



В последнем поединке Шлеменко встречался с представителем Бразилии Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее сражался с сербом Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

Фото: RCC MMA

Фото: RCC MMA

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург уже прибыл российский боец ММА Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет. На RCC 13 он проведёт поединок с соотечественником Михаилом Рагозиным.

«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко: