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Коста: купите Бразилию и присоедините её к Флориде

Коста: купите Бразилию и присоедините её к Флориде
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в промоушене UFC, в своих социальных сетях обратился к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску.

«Пожалуйста, купите Бразилию и присоедините её к Флориде», — написал Коста.

Последний поединок Коста провёл с бывшим чемпионом UFC Люком Рокхолдом. Он состоялся в августе этого года. Победу по его итогам, добытую единогласным решением судей, одержал бразильский спортсмен. В общей сложности на счету Косты 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он 14 раз побеждал (11 раз нокаутом), а в двух терпел поражения. Ранее Пауло высказал мнение, что сборной его страны будет не по силам выиграть чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC:

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