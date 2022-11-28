«Главный человек в жизни». Пётр Ян показал фото с мамой

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями со своей мамой.

«Любимая мамуля. Главный человек в жизни. Очень тебя люблю. С днём мамы. Любите, цените, оберегайте. Друзья, кто не знает, у меня четыре сестры и три брата родных. Всех люблю очень. И всё благодаря тебе», — подписал фото Пётр.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, Ян в последнем бою встречался с американцем Шоном О’Мэлли. Их поединок проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 280. Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями: