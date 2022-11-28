Хабиб высказался о причинах, побудивших его завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своей матери, признавшись, что поддерживает с ней очень тёплые отношения.
«Я завершил карьеру, потому что дал обещание маме. Но на самом деле было много разных моментов, о которых люди не знают. Не только это обещание. Но я слежу за всем, что касается матери. Ведь у тебя могут быть друзья, дети, кто угодно. Может быть всё, чего захочешь, но никогда не будет ещё одной матери. У тебя только одна мать. Для меня она всё. Это самое главное.
Знаю, что даже в Дагестане, хотя не только там, у многих плохие отношения с родителями. Я действительно, действительно этого не понимаю. Как у людей могут быть плохие отношения с родителями? Мама для меня – это всё. Даже сейчас она всё ещё со мной, как будто мы живём в одном доме. Я обращаюсь с ней как с королевой», — приводит слова Хабиба Middle Easy со ссылкой на его выступление на канале MMA Junkie в YouTube.
«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде:
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