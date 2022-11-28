Шлеменко рассказал, сколько килограммов ему нужно сбросить для боя с Исмаиловым

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко назвал свой актуальный вес, а также рассказал, сколько килограммов ему придётся сбросить для поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.



«Я прилетел. Килограммов 90, может, вешу сейчас, может, меньше. 90 – это максимум. Килограммов шесть, пять с половиной нужно будет сбросить. Так вроде долго ждали (боя), и так быстро всё получилось. В себе уверен», — сказал Шлеменко в беседе с журналистами.



Напомним, поединок между Шлеменко и Исмаиловым состоится 3 декабря на турнире RCC 13 и будет главным событием спортивного мероприятия. Ранее стало известно, что Александр уже прибыл в Екатеринбург, где состоится спортивное шоу.

Шлеменко прилетел на бой с Исмаиловым: