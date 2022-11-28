«Я просто его вынесу». Пимблетт высказался по поводу боя с Гордоном

Звёздный британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт (19-3) высказался по поводу предстоящего поединка с американцем Джаредом Гордоном (18-5). Бой состоится на турнире UFC 282 11 декабря в Лас-Вегасе (США).

«Я собираюсь быстро расправиться с парнем, который будет мне противостоять. Он постоянно работает на очки, а я вырубаю соперников с одного удара, и его ждёт то же самое.

У меня есть спарринг-партнёр, который похож на него по росту и стилю. Я просто его вынесу», — приводит слова Пимблетта MMA News.

Пэдди Пимблетту 27 лет. Боец дебютировал в сильнейшей бойцовской организации мира в сентябре 2021 года и провёл три поединка, во всех одержав досрочные победы.