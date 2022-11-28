Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от выступления команды в следующем сезоне

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился мыслями по поводу выступления бойцов своей команды в следующем году. По мнению Хабиба, следующий год будет намного тяжелее.
«В этом году команда выступила очень хорошо. Следующий год, я думаю, будет намного тяжелее, так как ребята тоже поднялись в рейтингах и стали чемпионами, так что придётся конкурировать с лучшими из лучших в мире», — написал Нурмагомедов.
Напомним, в этом году чемпионом UFC стал товарищ Хабиба Ислам Махачев. Чемпионский пояс он завоевал в октябре, когда на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел бразильца Чарльза Оливейру. А чемпионский пояс Bellator завоевал двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов.
Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:
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