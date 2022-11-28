«Он задрал рубашку и стал кормить ребёнка грудью, настоящий герой». Коста – об Адесанье

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в промоушене UFC, подшутил над новозеландцем Исраэлем Адесаньей, с которым он встречался на UFC 253. Победу тогда одержал Адесанья.

«Адесанья — действительно очень хороший парень. Помню, как мы раздавали автографы и участвовали в фотосессии перед UFC 253 в Абу Даби. Как раз когда мы уже заканчивали и выходили, в очереди вдруг начал плакать ребёнок. Адесанья заметил это и мягко спросил мать, не может ли он помочь ей с возникшей проблемой.

Он осторожно взял ребёнка и сел на своё место, держа его на коленях. Затем этот парень задрал рубашку и стал кормить ребёнка грудью – настоящий герой. Если это не говорит о достоинствах чьей-либо личности, то даже не знаю, что ещё скажет», — написал Коста в соцсетях.

Пауло Коста жёстко ответил Адесанье и потребовал у UFC реванша: