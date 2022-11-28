Хабиб Нурмагомедов назвал свою самую главную цель за пределами ММА

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей самой главной цели за пределами смешанных единоборств.
«Цель номер один — проводить время с семьёй. Думаю, это самое важное. Стараюсь находить баланс. Конечно, у меня также есть цели в бизнесе. Вначале было довольно тяжело, но сейчас здесь всё стало намного проще», — сказал Нурмагомедов на канале MMA Junkie в YouTube.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов добыл победу в поединке с представителем США Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка прославленный боец объявил о завершении карьеры. На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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