Промоутер Джошуа заявил, что он может подраться с боксёром, проигравшим в последнем бою

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), заявил, что если его подопечный не договорится о реванше с соотечественником, Диллианом Уайтом (29-3, 19 KO), в начале 2023 года, то его соперником может стать американец Джермейн Франклин (21-1, 14 KO).
Напомним, поединок Уайта и Франклина состоялся на минувших выходных в Лондоне (Великобритания), и американец проиграл раздельным решением.
«Есть вероятность, что Эй Джей сразится с Джермейном Франклином в феврале или марте. Не знаю… Он здорово зарекомендовал себя, дав отличный бой Диллиану Уайту. Однако у Джошуа уже есть несколько имён, которые он рассматривает», – сказал Хирн на пресс-конференции.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
- 28 ноября 2022
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