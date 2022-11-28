«Кушать хочу! Хочу есть». Магомед Исмаилов — о поединке с Александром Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о предстоящем поединке с соотечественником Александром Шлеменко.



«Кушать хочу! Хочу есть. Это всё, что я могу сейчас сказать. В моей голове сейчас хинкали. В любом случае хочу поприветствовать всех. Рад, что это всё-таки произойдёт, несмотря на кучу событий, мнений и высказываний. Кто-то верил или не верил — но это противостояние случится. О дальнейших своих надеждах рассказывать не буду», — сказал боец на пресс-конференции.



Бой Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в Екатеринбурге.



В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.