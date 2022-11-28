Шлеменко: были сомнения, что бой с Исмаиловым состоится в этом году

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о предстоящем поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым.



«У меня не было ожидания, у меня были сомнения, что бой не перескочет на следующий год. Но он остался в этом году. Поэтому настроение отличное. Всё хорошо», — сказал боец на пресс-конференции…



Бой Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в Екатеринбурге.



В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.