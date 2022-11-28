Магомед Исмаилов назвал свой вес за пять дней до боя со Шлеменко

Именитый российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал о своей весосгонке в преддверии поединка с ветераном и соотечественником Александром Шлеменко, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге и возглавит турнир промоушена RCC.

В частности, Исмаилов сообщил, что за пять дней до поединка весит 91 кг (лимит среднего веса – 84 кг).

«У меня не так просто дела обстоят как у Саши. У меня килограмм… Не хочу никого пугать и расслаблять Сашу. Я долго этим занимался. Если скажу, сколько мне нужно гонять, это его расслабит. Всё нормально у меня, всё по плану. На килограмм больше чем Саша [90 кг]», – сказал боец на пресс-конференции.

Ранее Шлеменко заявил, что сомневался в организации поединка в этом году.