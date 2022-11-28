«У него идеальная причёска». Исмаилов – про главный минус Шлеменко

Именитый российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов высказался о минусах своего соперника и соотечественника Александра Шлеменко, поединок с которым состоится 3 декабря в Екатеринбурге и возглавит турнир промоушена RCC.

«Как видите, назвать главный минус Шлеменко я уже не могу. Видите, у него теперь идеальная причёска (показывает на лысого Шлеменко). В остальном же он хорош. Много борцов его валили, много ударников пытались с ним справиться. Но у него куча побед.

В плане взять и повалить, меня или кого-то… Ну, это его слабое место. Я не говорю сейчас про защиту от борьбы или о том, как он себя в партере чувствует. Вот вы говорите про мой бензобак, как минус. Но со мной секундант будет нести дополнительную канистру. А Шлеменко – хорош во всём. И я хочу победить такого человека», – сказал боец на пресс-конференции.