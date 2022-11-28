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Исмаилов: если Шлеменко попросит драться в стойке, так и будет

Исмаилов: если Шлеменко попросит драться в стойке, так и будет
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что готов устроить «зарубу в стойке» в поединке с Александром Шлеменко.

«Я обещал устроить зарубу в стойке кость в кость? По-твоему, кость в кость и лоб в лоб — это заруба в стойке? Это значит, что ни шагу назад, будем зарубаться. А как именно будем зарубаться — по ситуации, это ММА. У меня есть два этажа. Но если Саша сейчас попросит, чтобы мы дрались в стойке, так и будет», — сказал боец на пресс-конференции.

Бой Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в Екатеринбурге.

В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

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