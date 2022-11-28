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«Нужно просто согнать вес, а потом хорошо покушать». Исмаилов — про весогонку

«Нужно просто согнать вес, а потом хорошо покушать». Исмаилов — про весогонку
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о весогонке перед боем с Александром Шлеменко.

«Здесь холодно. Естественно, мы работаем на спад, вес подогнать надо. Мы уже не можем взять и научиться чему-то новому. Нужно просто согнать вес а потом хорошо покушать. Пока всё вроде бы плану. Мне никогда не было легко гонять на 84 килограмма, часто были сложности. Но я всегда вес делал. Но я давненько не делал 84 килограмма. Надеюсь, на этот раз весогонка пройдёт легче», — сказал боец на пресс-конференции.

Бой Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в Екатеринбурге.

В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

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