Исмаилов сказал, как повлияла его победа над Иличем на расклады в бою со Шлеменко

Именитый российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос, как повлияла победа над сербским бойцом Александром Иличем, которому до этого досрочно проиграл Александр Шлеменко, на его видение поединка с последним.

«У Саши было противостояние MMA, у меня по боксу. Немного переплетений нет. Мы не может это сравнивать. Мне было без разницы, где побить Илича. Хоть по борьбе я мог его победить. Он будто вклинился в нашу историю. Мне его хотело убрать оттуда. Хоть в хоккей сыграть, выиграть и отправить обратно в Сербию. А мы дальше уже займёмся нашими делами», – сказал боец на пресс-конференции.

Ранее в интервью Исмаилов назвал свой актуальный вес за пять дней до поединка со Шлеменко.