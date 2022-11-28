«Каждый соперник несёт опасность». Штырков — о поединке с Асылжаном Бахытжанулы

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о подготовке к бою с Асылжаном Бахытжанулы.
«Каждый соперник несёт опасность. Мы выходим в клетку, весим под 100кг. Как мы можем не нести друг другу опасность. Тем более RCC всегда подбирает мне хороших конкурентов, никогда не было проходных боёв. Я никогда не отношусь к соперникам с неуважением или пренебрежением. Аслыжан топовый боец в России, он показывал отличные зарубы, был в мясорубке ACA. Как я могу сказать, что он не опасен или пренебрегать подготовкой? Могу лишь пожелать ему хорошей весогонки. Это ещё один бой перед боем, бой с самим собой. Желаю ему выиграть этот бой и выйти в отличной форме. А там кто упадёт, кто сдастся — клетка покажет. Мы оба настроены на качество поединка. Остальное от нас не зависит. Всё, что от нас зависит, мы сделаем», — сказал боец на пресс-конференции.
Бой Штыркова и Бахытжанулы состоится 3 декабря в Екатеринбурге и станет соглавным событием вечера. В главном бою турнира встретятся Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко.
- 28 ноября 2022
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