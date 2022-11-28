Шара Буллет: буду стараться победить Рагозина досрочно, дерусь у него дома
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Российский боец смешанных единоборств Шара Буллет высказался о предстоящем поединке с Михаилом Рагозиным.
«Настраиваюсь драться с Рагозиным все три раунда, показать зрителям зрелище. Отработать свой гонорар, так сказать. И конечно победить. Как это будет, я не знаю. В любой момент может что-то произойти, это смешанные единоборства. Все знают, как я дерусь, как я побеждаю. Конечно, буду стараться победить досрочно, ведь я дерусь дома у своего соперника», — сказал боец на пресс-конференции.
Бой Шары Буллета и Михаила Рагозина состоится 3 декабря в Екатеринбурге и пройдёт в основном карде турнира. В главном бою турнира встретятся Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко, в соглавном — Иван Штырков и Асылжан Бахытжанулы.
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