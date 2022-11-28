Буллет: с Минеевым бой актуальный, контракты подписаны

Российский боец смешанных единоборств Шара Буллет высказался о возможном поединке с Владимиром Минеевым.
«С Минеевым бой, конечно, актуальный, контракты подписаны. И то, что я с Рагозиным вышел, это я сильно рискую. Но кто не рискует, тот не ест, тот не пьёт компот с вареньем. Когда мне предложили этот бой, я понял, что не могу просто сидеть и ржаветь. Драться — это моё любимое дело, тем более на таком турнире, где участвуют такие легенды спорта, как Исмаилов и Шлеменко. Они не вечны, когда-нибудь уйдут из спорта, надо успевать.», — сказал Шара Буллет на пресс-конференции.
Следующий бой Шара Буллет проведёт с Михаилом Рагозиным. Бой Буллета и Рагозина состоится 3 декабря в Екатеринбурге и пройдёт в основном карде турнира. В главном бою турнира встретятся Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко, в соглавном — Иван Штырков и Асылжан Бахытжанулы.
- 28 ноября 2022
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