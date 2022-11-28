Шлеменко ответил на вопрос, интересен ли ему бой с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о возможном поединке с Владимиром Минеевым.



«Всё зависит от предстоящего поединка. Интересы будут после этого поединка. Тем более, что мы понимаем под интересом? Конкретного предложения не было. Нарисуйте мне интерес, пожалуйста, тогда и будем обсуждать. Сейчас Мага — первостепенный человек. Когда я говорил, что он мне не интересен? Тут только разговоры. Конкретно нужно садиться и разговаривать. Сейчас у меня Мага, зачем мне думать о Вове. Тем более он уходит на СВО. Дай бог, чтобы он вернулся здоровый и без травм», — сказал Шлеменко на пресс-конференции.



В следующем поединке Шлеменко встретится с Магомедом Исмаиловым. Бой состоится 3 декабря в Екатеринбурге.



В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.