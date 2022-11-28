Шлеменко объяснил, почему братья Емельяненко популярны, несмотря на поражения

Именитый российский ветеран MMA Александр Шлеменко ответил на вопрос о повторном выступлении в лиге Eagle MMA, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, а также высказался о востребованности братьев Фёдора и Александра Емельяненко.

«Я не знаю. Когда мы разговаривали с Хабибом, главный разговор был, чтобы я не проиграл. Я прекрасно понимаю, что если я проиграю, условия могут измениться, боя может не быть. Я профессионал, я прекрасно понимаю, на что шёл. Есть бойцы, и я приближаюсь к таким бойцам, которые дерутся только с той точки, что от них ждут только выигрыша. Вспомним того же Фёдора Емельяненко.

Он проигрывал за последний этап карьеры больше, чем за всю свою жизнь. До этого он вообще не проигрывал. И что? Ждать его боёв люди больше стали именно в этой части карьеры, чем в начале. Вначале особенно не знали, когда он не проигрывал. Никто особенно не болел, не смотрел. А сейчас он выступает, и выигрывает, и проигрывает обидно. Но при этом интерес к его поединкам теряется? Нет, конечно, только растёт. Поэтому нужно смотреть на личности.

Я уже не тот боец, на которого смотрят, чтобы он шёл без поражений. Когда ты становишься чемпионом, а за твоими плечами титулы и опыт, ты воспринимаешься людьми как личность. То же самое Александр Емельяненко. Многие говорят какие-то глупости: он потеряет в цене, он ещё проиграет и не станет актуальным. Да останется он актуальным. И вы подтвердите мои слова. Люди как смотрели, так и будут смотреть его бои.

Всё будет зависеть от оппонента. Даже если он выйдет и проиграет быстро, как это было в последнем его противостоянии, всё равно людям будет это интересно, потому что это личность. Те времена, когда Александр выходил и бросал всех направо-налево, прошли. Он прошёл этот путь, однозначно. Он нужен каждому бойцу в начале его карьеры. А когда он уже наронял всех, кого должен был, люди уже смотрят на него, как на героя. На героя в плане боёв», – сказал боец в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.

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