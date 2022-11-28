О’Мэлли объяснил, почему профессиональный бокс опасней, чем MMA

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался о разнице между профессиональным боксом и смешанными единоборствами.

«Какое-то время назад у меня состоялся профессиональный боксёрский поединок, и я посещал боксёрский зал. Вы постоянно проводите спарринги. В понедельник, среду и пятницу – три раза в неделю. И мне кажется, что большая часть урона приходится на спарринги, когда вас роняют, вы поднимаетесь, отсчитываете до восьми, а затем падаете опять.

Думаю, что проблема профессионального бокса это смесь того, как эти засранцы тяжело спаррингуют и накопленного урона по голове. На это тяжело смотреть», – сказал О’Мэлли на подкасте Джо Рогана.

Ранее в интервью О’Мэлли объяснил, почему считает себя непобеждённым, несмотря на поражение в UFC.

Боксёр, проявлявший неуважение к сопернику, был нокаутирован им