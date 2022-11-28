Мухаммад: на месте Перейры вы бы не вышли против Чимаева на коротком уведомлении

Рейтинговый американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад высказался о потенциальном титульном поединке в среднем дивизионе (до 84 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и шведом Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат против Алекса Перейры? Изначально я решил, что Хамзат пошутил, когда заявил об этом поединке, но сейчас… Бой Гловера [Тейшейры] отменён, и UFC хотят сделать ещё один чемпионский поединок на турнире UFC 282.

Если бы вы оказались на месте Алекса Перейры, то не стали бы выходить против Хамзата на коротком уведомлении. Особенно учитывая их стили. Адесанья удерживал Перейру на земле. Поэтому ему придётся пройти полный лагерь с борцами», – сказал боец в интервью YouTube-каналу MMA Crazy.

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