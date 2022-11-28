Леон Эдвардс назвал две причины, почему Макгрегору будет тяжело вернуться в UFC

Обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс высказался о потенциальном возвращении бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, звёздного ирландца Конора Макгрегора.
«Я считаю, что ему будет тяжело вернуться и быть в состоянии соревноваться с бойцами из топ-5. Как по мне, он набрал много мышц, а это сильно влияет на бойца. Помимо этого, он сломал ногу, из-за чего не тренировался должным образом. Мне бы хотелось, чтобы он успешно вернулся. Я не хейтер. Его успех не затмит мой, так что я надеюсь, что у него всё получится», – сказал боец в интервью YouTube-каналу The Breakfast Club.
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.
7 легендарных бойцов, которые затянули с завершением карьеры:
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