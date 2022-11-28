Шлеменко рассказал, как на его карьеру повлиял Александр Поветкин

Именитый российский ветеран MMA Александр Шлеменко рассказал о своих отношениях с бывшим чемпионом мира по боксу и соотечественником Александром Поветкиным.

«Именно от Александра Поветкина приятно получать поддержку, потому что мы хорошо общаемся, лично знакомы. Даже могу сказать, что у нас дружеские отношения. И вообще Александр – мой старший товарищ. Я очень во многом брал с него пример: по его карьере, по несгибаемому характеру, по жизни.

Мне приятно, что он ведёт абсолютно трезвый образ жизни, работает с молодёжью, у него нет корысти. Александр — не такой человек, он очень много делает от души. Конечно, приятно, когда такие люди тебя поддерживают», – сказал боец в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.