Кёртис Блэйдс ответил на вызов Гана
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Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC американец Кёртис Блэйдс рассказал о том, что он будет готов подраться с Сирилем Ганом, который раннее упомянул его в числе потенциальных соперников.
«Я буду рад страховать бой Гана с Джонсом, потому что все мы знаем, что Джон ненадёжный. Я буду там и буду готов. Бой с Джоном за временный титул – это хорошее утешение, но мне нужен настоящий пояс. Как бы то ни было, после праздников я вернусь домой и начну подготовку, будь то поединок с Ганом или бой за титул. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Блэйдса Sportskeeda.
На счету 32-летнего Гана 11 побед в смешанных единоборствах и одно поражение. Блэйдс одержал 17 побед и потерпел три поражения за карьеру в ММА.
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