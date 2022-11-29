«Привет из Гондураса!» Алексей Олейник показал физическую форму. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своей фотографией.



«Привет из Гондураса! Вот мы и нашли его», — подписал фотографию 45-летний боец.

Фото: Из личного архива Алексей Олейника

Напомним, в октябре нынешнего года стало известно, что Алексей больше не входит в состав UFC. Немного позже Олейник дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу. В последнем бою россиянин встречался со шведом Илиром Латифи и проиграл ему единогласным решением судей. В общей сложности в активе Алексея 78 боёв, в которых он одержал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один раз поединок с его участием завершился вничью.

«Дождь наверное был». Олейник выжимает футболку после тренировки: