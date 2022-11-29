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Чимаев ответил Перейре, обвинившему его в отказе от боя с ним на UFC 283

Чимаев ответил Перейре, обвинившему его в отказе от боя с ним на UFC 283
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал слова чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) представителя Бразилии Алекса Перейры в свой адрес. Ранее тот заявил, что сделал предложение руководству промоушена об организации поединка в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) с Хамзатом, но получил отказ от него.

«Какого чёрта? Я сам спрашивал у них об этом бое в Бразилии. Фальшивый пояс, фальшивый тренер, фальшивый боец», — написал Чимаев в социальных сетях.

Напомним, после победы Перейры в бою с новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 281 в начале ноября Чимаев заявил, что готов провести с ним поединок 11 декабря. Позже Хамзат рассказал о желании сразиться с Гилбертом Бёрнсом.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

Чимаев играет по-крупному! Волк надумал провести реванш с Бёрнсом в чужом логове Чимаев играет по-крупному! Волк надумал провести реванш с Бёрнсом в чужом логове
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