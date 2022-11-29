Чимаев обратился к чемпиону UFC Алексу Перейре

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выступил с обращением к чемпиону UFC бразильцу Алексу Перейре. Ранее тот заявил, что Хамзат отказался с ним драться.



«Не бойся, я быстро тебя финиширую», — написал Чимаев.



Напомним, в последнем бою Чимаев сражался с американцем Кевином Холландом и одержал победу при помощи удушающего приёма. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории.



Напомним, Перейра стал чемпионом UFC после того, как победил представителя Новой Зеландии Исраэля Адесанью. Бразилец добыл победу нокаутом в пятом раунде.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: