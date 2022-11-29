Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри — Дерек Чисора: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Тайсон Фьюри — Дерек Чисора: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В ночь с 3 на 4 декабря мск в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится вечер бокса, в главном событии которого сразятся непобеждённый британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Дерек Чисора.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию этого поединка. Официального эфира на территории Российской Федерации не планируется. Увидеть бой можно будет на ESPN+. Начало боксёрского вечера запланировано на 23:00 мск.

Напомним, это будет уже третий поединок между Фьюри и Чисорой. Начало трилогии было положено в 2011 году. В первом бою Тайсон добыл победу единогласным решением судей. Во втором поединке, который состоялся в 2014-м, победителем был также Фьюри.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:

Возвращение Цыганского короля. Фьюри хотел Усика, но бить будет беднягу Чисору. LIVE Возвращение Цыганского короля. Фьюри хотел Усика, но бить будет беднягу Чисору. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022