Тайсон Фьюри — Дерек Чисора: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 3 на 4 декабря мск в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится вечер бокса, в главном событии которого сразятся непобеждённый британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Дерек Чисора.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию этого поединка. Официального эфира на территории Российской Федерации не планируется. Увидеть бой можно будет на ESPN+. Начало боксёрского вечера запланировано на 23:00 мск.
Напомним, это будет уже третий поединок между Фьюри и Чисорой. Начало трилогии было положено в 2011 году. В первом бою Тайсон добыл победу единогласным решением судей. Во втором поединке, который состоялся в 2014-м, победителем был также Фьюри.
Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:
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