«После армии. 82 кг». Олег Тактаров показал своё архивное фото

Победитель турнира UFC 6 российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своей архивной фотографией.
«Этот мыш я после армии. 82 кг», — подписал фотографию Тактаров.
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. Благодаря съёмкам широко известен как в России, так и в США. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«UFC… Не был с 2003 года». Олег Тактаров возвращается:
- 29 ноября 2022
-
14:04
-
13:58
-
13:54
-
13:52
-
13:18
-
13:04
-
12:52
-
12:13
-
11:59
-
11:04
-
10:40
-
10:28
-
10:16
-
09:36
-
09:22
-
00:34
-
00:14
-
00:09
- 28 ноября 2022
-
23:49
-
23:37
-
22:43
-
21:58
-
21:52
-
21:40
-
21:02
-
20:18
-
20:05
-
19:48
-
19:41
-
19:29
-
18:24
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:02