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«После армии. 82 кг». Олег Тактаров показал своё архивное фото

«После армии. 82 кг». Олег Тактаров показал своё архивное фото
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Победитель турнира UFC 6 российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своей архивной фотографией.

«Этот мыш я после армии. 82 кг», — подписал фотографию Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. Благодаря съёмкам широко известен как в России, так и в США. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«UFC… Не был с 2003 года». Олег Тактаров возвращается:

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