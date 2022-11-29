«Вы не думаете, что это постанова?» Шлеменко — про сложную весогонку Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о процессе весогонки у будущего соперника Магомеда Исмаилова. Ранее Исмаилов признался, что всегда испытывал сложности с необходимостью укладываться в лимит в 84 килограмма.



«Я не вижу у него жёсткую весогонку. Не думаете, что это просто постанова? Чтобы всех убедить, что весогонка жёсткая. Я его не видел, сколько он на весах стоит. Я не вижу, что он какой-то огромный, правильно? Посмотрите видео со взвешивания, что он, намного крупнее меня? Сомневаюсь в этом. Поэтому сложно сказать, как это всё проходит. Может, картину гонит здесь. И всё. Оптимисты эти.



Мы выезжали на интервью, он нормально ходит в отеле, двигается. Никто его не носит, бегает своими ногами. Если мне, к примеру, покажут весы, где Мага будет весить 100 килограммов, я скажу — да, спору нет, человеку тяжело. А какие-то разговоры непонятные… мы же от него не услышали, сколько он весит. Юлил, юлил. Я могу сказать, что я сегодня с утра вешу 90 килограммов, а завтра утром буду 89. И потом пошёл по плану до 84. А может ли он так сказать, я не знаю», — сказал Шлеменко в беседе с редактором отдела единоборств «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, Шлеменко и Исмаилов встретятся на турнире RCC 13 3 декабря в Екатеринбурге.

Шлеменко прилетел на бой с Исмаиловым: