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Штырков рассказал, подбирали ли ему стилистически удобного соперника на турнир RCC 13

Штырков рассказал, подбирали ли ему стилистически удобного соперника на турнир RCC 13
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о том, как в RCC подбирали ему соперника на турнир RCC 13, который пройдёт 3 декабря. Противостоять Штыркову будет Асылжан Бахытжанулы.

«Подбирала ли лига соперника, понимая, что он стилистически будет удобен? Нет, конечно. Как он обо мне узнал за три недели, так и я о нём узнал за три недели. В этом плане у нас всё в лиге чётко. Нет такого, что мне говорят за два месяца, а ему – за три недели. По датам мы узнали примерно одинаково. Сначала мне искали оппонента, Немков должен был, ещё ребятам предлагали. И в итоге пришли к Асылжану. Спасибо ему, что не оставил меня под конец года без работы, что он взял на коротком уведомлении. Но мотивированный спортсмен всегда должен быть в тёплом состоянии. Такой шанс больше на руку ему, чем мне. Я принимаю всегда бои, я никогда не говорил, что с кем-то не буду драться. Мне сейчас без разницы, с кем драться. У меня третий бой за 2022 год, четвёртый – за 12 месяцев», — сказал Штырков в беседе с редактором отдела единоборств «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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